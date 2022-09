Idea Milan, possibile colpo dalla Cremonese a parametro zero

La stagione del Milan è partita con buoni risultati, ma la dirigenza rossonera è continuamente al lavoro per potenziare la squadra. Uno dei ruoli da rafforzare è quello di terzino sinistro, un calciatore che possa essere una valida alternativa a Theo Hernandez, visto che Ballo-Tourè non ha pienamente convinto.

Gli occhi dell’area tecnica, riferisce su Twitter il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, si sono soffermati su Emanuele Valeri. Il terzino della Cremonese è tra le rivelazioni della squadra di Massimiliano Alvini, nonostante le difficoltà della squadra lombarda. Inoltre Valeri ha il contratto in scadenza nel 2023 e senza rinnovo del contratto potrebbe arrivare anche a parametro zero.

FOTO: Getty – Valeri Cremonese

Un’opportunità non da poco, ma sul 23enne Valeri non c’è solo l’interesse del Milan. Anche la Lazio ha manifestato la volontà di tesserarlo in vista della prossima stagione. Tra l’altro Valeri è anche un prodotto del settore giovanile biancoceleste, che già nella scorsa sessione di calciomercato aveva provato ad acquistarlo.

La Cremonese, che nel 2020 lo aveva acquistato per soli 100mila euro, vorrebbe comunque provare a rinnovare il contratto del terzino per non perderlo a parametro zero. La partita per il futuro di Valeri è quindi appena cominciata.