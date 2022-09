VIDEO – Milan-Inter, l’ha fatto Theo con Calhanoglu: avete visto?

Il derby è stato, come sempre, infuocato anche questa sera. I nerazzurri sono andati in vantaggio con il gol di Brozovic, ma i rossoneri hanno ribaltato tutto tra primo e secondo tempo. Un po’ come era successo nell’ultimo derby della scorsa stagione. Ci sono stati tanti contatti duri e tanti bei duelli, come quello tra Dumfries e Theo Hernandez. Proprio lo spagnolo, però, è stato protagonista di un episodio prima dell’inizio della partita con Calhanoglu, su ex compagno.

Hakan Calhanoglu, infatti, nel momento del saluto tra le squadre non ha dato la mano al suo ex compagno Theo Hernandez. Theo non ha ovviamente digerito e gli ha dato un colpetto in testa. L’addio dello scorso anno del centrocampista turco, poi, non ha aiutato il rapporto tra i due. Il Milan, comunque, ha portato a casa la vittoria e a tratti ha anche giocato meglio dei nerazzurri.

Ora i rossoneri sono pronti all’esordio in Champions League di quest’anno. Vedremo se Pioli riproporrà la stessa formazione dati i tanti impegni delle prossime settimane.