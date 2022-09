Sei qui: Home » Copertina » Visite mediche in corso per Vranckx: tutti gli aggiornamenti

7.50 VISITE MEDICHE – Vranckx è arrivato intorno alle 8 alla Clinica privata la Madonnina per iniziare le visite mediche con il Milan.

Getty Images, Aster Vranckx

Il Milan, dopo lo stop a Reggio Emilia contro il Sassuolo, si proietta verso la super sfida di sabato, ore 18.00, contro l’Inter.

Sarà subito derby, quindi, alla quinta giornata di campionato e l’attesa è di quelle forti.

Dopo il testa a testa della passata stagione, che ha visto i rossoneri trionfare, vincendo il diciannovesimo scudetto della loro storia, parte la sfida per questa nuova stagione.

Nel frattempo, il Diavolo rafforza la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli con gli arrivi di Malick Thiaw, per la difesa, e Aster Vranckx, per il centrocampo, ma non solo. Infatti, a Milano potrebbe arrivare un altro giocatore, Dest dal Barcellona, dopo l’infortunio occorso ad Alessandro Florenzi.

Per quanto riguarda Vranckx, il centrocampista, ormai ex Wolfsburg, ha effettuato qualche minuto fa, come summenzionato, le visite mediche ed è pronto, dunque, a iniziare la sua avventura in rossonero.