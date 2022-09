Assurdo Yonghong Li, scoppia il caso: scoperta sull’ex proprietario del Milan!

Novità sulla questione del ricorso odierno a cui Blue Skye ha rinunciato. Il protagonista della vicenda è l’ex proprietario del Milan: Yonghong Li. L’uomo d’affari cinese, perse la proprietà rossonera in favore del fondo Elliott, a causa del mancato aumento di capitale di una tranche di 34 milioni di euro, dopo che il fondo statunitense gli aveva prestato 303 milioni nel 2017.

Nelle carte della causa avviata da Blue Skye, si legge su Calcio e Finanza, si fa riferimento anche al sequestro preventivo di 364 milioni di euro, richiesto da Yonghong Li a sfavore di Elliott. Una richiesta il cui tempismo è parecchio strano, dato che dal closing sono passati 4 anni ed è stata avanzata proprio dopo l’accordo con RedBird per 1.2 miliardi di euro.

Yonghong Li Milan

Nel documento in questione, emerge un dettaglio in particolare. La richiesta sembrerebbe arrivare da: “Rossoneri Sport Investment Co. Limited, una società di Hong Kong riferibile a Mr. Lee Sui Har, titolare delle azioni di AC Milan prima del trasferimento a Project Red Black“.

Sembrerebbe che il cosiddetto Mr. Lee Sui Har sia proprio Yonghong Li, con un nome differente da quello con cui tutti noi conosciamo l’ex proprietario cinese del Milan.

Vittorio Assenza