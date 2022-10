“Al momento è un problema per il Milan”: che attacco a De Ketelaere!

Ospite a Maracanà, programma di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della vittoria di ieri sera del Milan in Croazia contro la Dinamo Zagabria per 0-4. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Il Milan ieri ha dominato. Il primo tempo è stato lento e rossoneri avevano bisogno solo di sbloccarla, e ce l’hanno fatta nel finale con Gabbia, forse il migliore in campo. Poi è entrato in partita Leao, e quando il portoghese gioca così non ce n’è per nessuno.

È la vittoria con cui il Milan comincia veramente la sua Champions. Ha alcuni giocatori di una dimensione veramente diversa, come Leao, Tonali, Hernandez e Bennacer”.

Su De Ketelaere:

“È fuori partita, si vede, basta guardarlo in faccia. È un ragazzo che deve abituarsi a capire dove si trova e cosa gli viene chiesto. Non ha fiducia in se stesso in questo momento. Non sono in discussione i suoi mezzi, sicuramente è un ottimo giocatore, ma deve crescere. Non riesce a capire che cosa gli si chiede, per cui non gioca spontaneamente. È un problema ora. In questo momento è veramente dura per lui”.

Poi continua:

“Pioli riesce sempre a valorizzare i giovani? Non c’è dubbio. È nel posto giusto. Il problema di De Ketelaere non è il Milan, ma è una questione di carattere e di gestione di se stesso. È un ragazzo che giocava in un campionato facile in troppi ruoli, senza specializzarsi in nessuno di questi. Lui cerca di pensare in anticipo, si vede che è un giocatore importante, ma ha un atteggiamento sbagliato, che adesso lo isola”.