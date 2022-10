ULTIM’ORA – Da Milanello, assenti due giocatori in vista di Dinamo Zagabria-Milan

In casa Milan la concentrazione è alta in vista del match di Champions League di domani sera contro la Dinamo Zagabria. Un partita da dentro o fuori per gli uomini di Stefano Pioli che, dopo la doppia sconfitta contro il Chelsea tra andata a ritorno, si sono ritrovati in una situazione complicata.

Come se non bastasse, i problemi arrivano anche dall’infermeria e oltre i vari lungodegenti, sembra che i rossoneri debbano fare a meno per la trasferta croata anche di Brahim Diaz e Sergiño Dest.

Allenamento Milan: assenti Brahim Diaz e Dest

Milanello, allenamento, Milan,

Stando a quanto appreso da un nostro inviato a Milanello, durante l’allenamento mattutino non si sono visti né Brahim Diaz né Sergiño Dest.

Il fantasista spagnolo ha accusato un problema all’anca, precisamente una contrattura al gluteo, durante la sfida contro il Monza, dopo aver siglato una splendida doppietta, mentre per il terzino statunitense si è trattato di un affaticamento muscolare, subìto sempre nella partita di sabato contro i brianzoli.

A questo punto, è probabile che manchino entrambi per la gara di domani sera, creando non pochi problemi a mister Pioli.