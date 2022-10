Sei qui: Home » News » Bellissimo gesto del Milan: messaggio di vicinanza per Paola Egonu

Nell’arco delle scorse settimane si è tenuto tra Olanda e Polonia il Mondiale di volley femminile che ha visto anche l’Italia protagonista assoluta della manifestazione intercontinentale.

Il mondiale delle azzurre è terminato con un terzo posto che ha però lasciato un po’di amaro in bocca all’intero movimento; ciò che però ha lasciato più sgomenti è stato il brutto episodio che ha visto protagonista Paola Egonu, la pallavolista è stata infatti vittima di commenti razzisti, in quanto un giornalista le ha chiesto come facesse lei ad essere italiana.

Questo è ovviamente inaccettabile, e tutti gli organi principali si sono schierati a suo favore, anche il Milan, da sempre attento alle problematiche sociali, ha mostrato la sua vicinanza all’opposta italiana con un tweet.

Milan Egonu Razzismo

Grandissimo gesto della società di via Aldo Rossi, che si dimostra ancora una delle più sensibili nell’ambito sociale.

Ricordiamo che il Milan tornerà in campo nella giornata di sabato in uno dei derby lombardi contro il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

