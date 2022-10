Calciomercato Milan, il vecchio pallino torna di moda: dal Chelsea

Sabato alle 18 il Milan ospiterà a San Siro il Monza, in quello che sarà il grande ritorno di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani a Milano, sponda rossonera.

A proposito dello storico dirigente, la mente non può che proiettarsi immediatamente al calciomercato, che anche in una stagione così fitta di impegni e partite trova comunque il modo di far parlare di sé.

Calciomercato Milan, si ripensa a Broja?

Proprio in termini di calciomercato, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport informa come ieri sera, a Casa Milan, sia andato in scena un incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara e Cheick Fall, intermediario di un vecchio pallino della dirigenza rossonera.

Si tratta di Armando Broja, seguito in estate anche dal Napoli, che può tornare ad essere un obiettivo concreto per il reparto offensivo del Milan.

Broja come post Ibrahimovic?

Classe 2001, l’attaccante albanese potrebbe avere un posto importante nello scacchiere di Stefano Pioli, in particolar modo se si considera l’età avantaza di Zlatan Ibrahimovic (ma anche quella di Olivier Giroud, ora certamente affidabile ma su cui non si può costruire un progetto a lungo termine).

Un ostacolo per la trattativa con il Chelsea potrebbe essere il fresco rinnovo fino al 2028 firmato da Broja, ma gli appena 174′ tra Champions League e Premier League disputati finora potrebbero spingere l’albanese a voler cambiare aria.