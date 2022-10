Chelsea-Milan, tra dubbi ed infortuni: le ultime sulle scelte di Pioli

Questa sera alle ore 21:00, allo Stamford Bridge andrà in scena la sfida tra Chelsea e Milan. Gara valevole per la terza giornata del girone E della Champions League 2022/2023. I rossoneri si presentano in quel di Londra forti del loro primo posto in classifica, d’altra parte i blues (ultimi ad 1 punto) non possono più sbagliare.

Chelsea Milan probaili formazioni

Mister Stefano Pioli, come è ben noto, è ancora alle prese con i diversi infortuni che hanno falcidiato la rosa dei meneghini. Maignan, Calabria, Kjaer, Florenzi, Theo Hernandez, Saelemaekers e Messias gli indisponibili per la gara di questa sera. Dove per l’occasione sarà Ismael Bennacer ad indossare la fascia da capitano.

Il tecnico parmense, visti i numerosi assenti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe optare per questo 11 titolare nella gara di questa sera:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao, Giroud.

Sulla trequarti potrebbe esserci spazio per il tuttofare Rade Krunic, il quale garantirebbe una buona copertura in fase di non possesso.