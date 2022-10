Chelsea-Milan, Tomori lancia la sfida alla sua ex squadra: le parole

Partita speciale quella di mercoledì sera per Fikayo Tomori, difensore del Milan che proprio l’anno scorso fu riscattato dopo i primi ottimi 6 mesi in prestito dal Chelsea per una cifra vicina a 30 milioni. Il difensore inglese ha così parlato ai microfoni di SportMediaset sulla partita in programma con i Blues:

Sul Chelsea: “Loro sono una grande squadra, sono forti e con giocatori buoni. Noi siamo focalizzati sulla nostra partita e sappiamo che se giochiamo al nostro livello possiamo fornire una buona prestazione e vincere la partita“.

Sull’importanza del match per lui: “Sono eccitato, sono felice di tornare a Stamford Bridge per rivedere visi familiari. Voglio fornire una prestazione buona per aiutare la squadra e portare i 3 punti a casa: questo è ciò che voglio fare“.

Tomori, Ballo-Touré

La squadra di mister Pioli vuole dare continuità alla buona prestazione messa in campo sabato sera contro l’Empoli, con il gol allo scadere di Ballo-Touré. In questo momento nel proprio di girone di Champions League si trova a 4 punti dopo le prime due partite contro Salisburgo e Dinamo Zagabria.