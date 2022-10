Classifica squadre più costose della Serie A: svelata la posizione del Milan!

Il Milan, dal dopocovid, si è imposto come una delle migliori squadre in Italia e il processo di trasformazione della squadra si è “completato nell’arco della scorsa stagione con la conquista del diciannovesimo scudetto il 22 maggio a Reggio Emilia.

Per le società sono molto importanti i dati, soprattutto quelli che riguardano il punto di vista economico che sono utili in primis per capire “costi di gestione” della squadra e dei giocatori, ma anche per giudicare l’operato della dirigenza.

Il Cies, Centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato quest’oggi un approfondimento relativo alle squadre più costose dei top 5 campionati europei, dove figura ovviamente anche il Milan.

Milan Cies Statistiche

A livello italiano “comanda” la Juventus in 11esima posizione, poi il Napoli alla 14esima posizione, l‘Inter è 24esima, seguono Roma al 25esimo posto e poi arrivano i rossoneri alla 26esima posizione.

A livello globale i pronostici sono rispettati con il Manchester City che guida la classifica, seguiti dai cugini dello United, mentre il podio viene completato dal PSG.

Andrea Mariotti