Pioli in conferenza: “Serve un risultato positivo”, poi il parere sulla Dinamo

Mister Stefano Pioli, alla vigilia di Dinamo Zagabria Milan è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. I rossoneri vanno alla ricerca di una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica passaggio del turno.

Dinamo Zagabria Milan conferenza

Le parole di Pioli

Queste le parole di Stefano Pioli:

“Se vogliamo avere speranze di qualificazione anche all’ultima giornata dobbiamo fare risultato positivo domani. Non abbiamo bisogno di rabbia, serve concentrazione, sappiamo che in casa è un avversario tosto, non perdono dal dicembre 2021. Approcciare bene sarà importante”.

“Gli allenamenti servono ormai più per recuperare che per allenare ne abbiamo approfittato per studiare bene la Dinamo. Dobbiamo stare dentro la gara con continuità, serve compattezza, non dobbiamo assolutamente allungarci. La preparazione è stata incentrata dal punto di vista tecnico tattico.”

“La Dinamo chiude bene gli spazi e sa ripartire con grande velocità, è una squadra forte e completa, hanno giocatori di livello. Hanno battuto il Chelsea e pareggiato a Salisburgo hanno dei valori”.