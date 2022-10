Gabbia: “Non è facile giocare poco”, poi il commento su Tomori

Intervenuto a DAZN nel prepartita di Verona-Milan, Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero che oggi partirà ancora una volta titolare dopo le due ottime prestazioni contro Juve e Chelsea, ha parlato così:

“Io titolare? Sicuramente non è facile farsi trovare pronti, ma ogni squadra ha bisogno che tutti singoli facciano bene. Il mister ci tiene tutti pronti durante i nostri allenamenti. Il nostro obiettivo è quello di non far rimpiangere i cosiddetti titolari, siamo concentrati. Come sta Tomori? Fikayo è carico, è un grandissimo giocatore, non c’è bisogno di parlare di lui, farà una grande stagione e siamo molto felici di averlo con noi”.

Gabbia

Il Milan è chiamato a rispondere questa sera alle vittorie di Atalanta, Inter e Napoli. Voglia di riscatto anche dopo la gara di San Siro infrasettimanale contro il Chelsea, terminata 2-0 per i Blues tra le polemiche a causa del rosso dato a Tomori. Nel caso di vittoria la squadra di Pioli salirebbe a quota 23 punti, superando la Lazio che oggi si è fermata contro l’Udinese di Sottil,