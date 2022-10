Galliani e Berlusconi tornano a San Siro, Costacurta sicuro: “I tifosi lo faranno per loro”

Per Alessandro Costacurta la partita di questo pomeriggio tra Milan e Monza non potrà essere una sfida come le altre. Sono infatti le uniche due maglie vestite in carriera: con i brianzoli nell’annata 1986-87, con i rossoneri invece dall’anno successivo fino al 2007.

Intervistato ai microfoni di Repubblica, l’ex difensore ha voluto sottolineare l’atmosfera che ci sarà a San Siro, soprattutto considerati gli attesissimi ritorni di Galliani e Berlusconi, due pilastri del club.

Secondo lui, i tifosi del Milan sapranno come rendere omaggio a queste due grandi figure della storia rossonera.

Queste le sue parole:

Galliani Berlusconi

“Il calcio italiano deve ringraziare Berlusconi e Galliani”

“Tutto sarà bellissimo, l’accoglienza sarà straordinaria. I tifosi del Milan dimostreranno la loro gratitudine, ne sono convinto. Ma credo che tutto il calcio italiano debba ringraziare Berlusconi e Galliani perchè sono stati loro a rilanciarlo, spingendo al massimo livello le ambizioni e tirandosi dietro le altre squadre. Solo così ci hanno permesso di dominare in Europa per vent’anni. Berlusconi ha fatto davvero grandissime cose”.