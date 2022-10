ULTIM’ORA Serie A – L’ex Milan vicino all’esonero: due nomi per sostituirlo!

Il Milan, che adesso sta vivendo un periodo d’oro con Stefano Pioli in panchina e Paolo Maldini alla guida della società, è passato dall’inferno per rinascere. Un inferno fatto di 11 anni senza scudetto, con poche soddisfazioni e tante, tantissime, delusioni e notti insonni. Tra i tanti allenatori che in quel periodo hanno provato a lasciare un’impronta positiva nella Milano rossonera, anche Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese, che veniva dall’ottimo lavoro svolto a Genova con la Samp, fu scelto nell’estate del 2019 ma fallì come tutti i suoi predecessori. Poi, dopo essere passato per Torino, Giampaolo è tornato nella Genova blucerchiata. Ma, questa volta, con risultati tutt’altro che eccellenti.

Giampaolo Milan esonero

Il tecnico ex Milan, infatti, è vicinissimo all’esonero dopo l’avvio shock della Sampdoria in campionato: 2 punti in 8 partite e l’impressione di una squadra totalmente spenta. A confermare l’indiscrezione lanciata da Sky Sport, il vice presidente dei blucerchiati, Antonio Romei:

“Confermo la decisione dell’esonero di Marco Giampaolo. L’abbiamo già comunicato al mister. Adesso niente alibi”.

Decisione presa, dunque: manca solo l’ufficialità che verrà sancita da un comunicato stampa fra qualche minuto. Secondo Sky Sport i candidati a sostituire Giampaolo sono Ranieri e D’Aversa: il secondo pare favorito perché ancora sotto contratto, fino al 2024, con la Sampdoria.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI