Il giornalista: “Il Milan non ha mai giocato male!”, poi la risposta su De Ketelaere

Alessandro Bonan, opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 commentando le prime gare di campionato fin qui messe all’opera dal Milan di Stefano Pioli. Le sue parole:

“Se ho visto una partenza lenta in campionato? Il Milan non ha mai fatto una brutta partita finora. Ci sono partite in cui ha giocato bene ma ha perso ugualmente, come quella contro il Napoli. Il Diavolo non ha smarrito la via del gioco, Pioli continua a cambiare e questo è positivo. Deve avere qualcosa in più da giocatori come Charles De Ketelaere, che però ha già fatto intravedere di essere un giocatore importante. Il Milan non si deve preoccupare perché ha già dato segnali di vivacità”.

Milan De Ketelaere

I rossoneri sfideranno questa sera l’Empoli lontani da San Siro (in cui l’Inter affronterà la Roma, ndr), con l’obiettivo di trovare nuovamente i 3 punti dopo la sconfitta contro la squadra partenopea. 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte il bottino fin qui raggiunto dal club di via Aldo Rossi, ma per vincere lo scudetto ancora una volta bisognerà perfezionare dei dettagli, non ancora ‘perfetti‘.