Il giovane talento brilla nella notte di Europa League: il Milan lo mette nel mirino!

Non c’è tempo per piangere su latte versato per il Milan che, dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea, che ha agganciato i rossoneri in classifica a quota 4 punti, mette nel mirino la super sfida di sabato in campionato contro la Juventus.

Il 3-0 dei londinesi non può e non deve smorzare l’entusiasmo degli uomini di Pioli, quinti in Serie A a 3 lunghezze dal Napoli capolista.

Il big match con la Juventus, reduce invece dalla prima vittoria europea contro il Maccabi Haifa, può infatti restituire subito fiducia al Diavolo, che il prossimo 11 ottobre a San Siro giocherà la gara di ritorno contro la squadra di Potter.

Milan Isaksen Calciomercato

DAL MERCATO

A poco più di un mese dalla fine del calciomercato estivo, tanti sono i club che si proeittano già in quello di riparazione di gennaio.

In casa Milan, infatti, continua la ricerca di un esterno che possa sopperire ai problemi di Saelemaekers e Messias, e in tal senso i riflettori rossoneri, come riporta la redazione di Calciomercato.com, pare siano puntati su Gustav Isaksen.

Il classe 2001 del Midtjylland, tra l’altro, proprio oggi è andato in gol nel match di Europa League contro il Feyenoord.

Gabriella Ricci