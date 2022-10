Sei qui: Home » News » Juventus, lesione muscolare per un bianconero: sarà out contro il Milan!

Dopo la sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, un bianconero ha riportato un problema muscolare alla coscia destra. In seguito agli esami svolti in mattinata, la Juventus ha comunicato le sue condizioni tramite il sito ufficiale del club.

Il giocatore coinvolto è Mattia De Sciglio, sostituito nell’intervallo da Alex Sandro. Il calciatore ha riportato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Per definire con esattezza la prognosi, fra 10 giorni verranno effettuati ulteriori esami.

De Sciglio infortunio

Questo il comunicato:

“Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi“.

Non sono da registrare ulteriori forfait. Tutti gli altri impegnati nella sfida europea hanno svolto una seduta di scarico:

“Seduta di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro gli israeliani, esercitazioni per la fase offensiva con combinazioni d’attacco e partita per il resto del gruppo”.