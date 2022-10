Kalulu: “Rigore difficile da accettare, abbiamo un obiettivo”

Il Milan è uscito da San Siro sconfitto contro il Chelsea. Le polemiche non sono mancate. Ne ha parlato anche Pierre Kalulu, difensore dei rossoneri, ai microfoni di Canale 5. Di seguito le dichiarazioni del francese:

“In questa azione l’attaccante comunque arriva al tiro, se arriva a fare gol non so se tira fuori il rosso e dà il rigore. Non vorrei dire ca**te ma questo in Champions è un po’ difficile da accettare. Avevamo la volontà di fare una partita diversa con volontà e ambizione. Dopo l’espulsione non è stata più una partita, ora abbiamo due partite molto importanti e decisive, abbiamo due partite da preparare al meglio e da vincere. L’obiettivo è quello di passare il girone, non sarà facile è normale in Champions”.

Kalulu Milan Chelsea

Altre polemiche, successivamente, su un cartellino rosso non estratto su Raheem Sterling. Il Milan, adesso, deve assolutamente reagire, cercando di portare continuità alle prestazioni. Stefano Pioli e i suoi uomini sono pronti a rispondere con una vittoria in campionato.

Vittorio Assenza