Kvaratskhelia o Leao? Il confronto persiste: “Due goleador, ma preferisco lui!”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport assieme a tanti altri ex calciatori, anche Daniel Bertoni ha detto la sua sul dualismo tra Kvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao.

Secondo l’ex centrocampista argentino, a differenza di quanto dichiarato da Fulvio Collovati, il talento portoghese del Milan al momento è di poco sopra anche per quanto dimostrato nella scorsa stagione, ma il georgiano potrebbe sicuramente insidiarlo in futuro.

Leao Kvaratskhelia Milan

LE PAROLE

“Kvara è molto interessante, si capisce che avrà un grande futuro e per lui Spalletti sarà determinante per crescere ancora. Leao è già affermato pure in Nazionale. Dribbla bene, sa rifinire la manovra. Sono diversi fra loro, ma entrambi goleador decisivi per la serie A. È difficile scegliere il più forte fra i due, però si può dire che per ora Leao ha dimostrato di più in Italia dove ha già vinto uno scudetto“.

I due crack del campionato italiano non sono riusciti ad incontrarsi nella gara tra Milan e Napoli a causa della squalifica dell’ex Lille, ma avranno occasione di rifarsi per dare spettacolo.