Luis Alberto torna nel mirino del Milan? C’è la notizia di calciomercato

La stagione di Luis Alberto alla Lazio sta riscontrando ancora diverse difficoltà a decollare.

Il feeling con Maurizio Sarri non è mai sbocciato del tutto, prova ne sono i soli 374′ disputati in Serie A con tre sole presenze da titolare, nessuna delle quali tra l’altro da 90′.

Lo spagnolo è stato decisamente più impiegato in Europa League, dove invece è sempre partito titolare, accumulando 307′ in quattro presenze.

Il Siviglia punta Luis Alberto, ma occhio al Milan

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo la lunga trattativa di questa estate – poi sfumata – con il Siviglia, proprio gli spagnoli potrebbero essere la prossima squadra dell’attuale biancoceleste.

FOTO: Getty – Lazio Luis Alberto

C’è però un’opzione diversa dal ritorno in patria per Luis Alberto, cioè la permanenza in Serie A.

Il Milan non molla Luis Alberto

I rossoneri avevano corteggiato il Mago nell’estate del 2021, quando venne ceduto Chalanoglu all’Inter.

All’ora le condizioni erano tutt’altro che favorevoli per il Milan, che invece in estate potrebbe essere più propenso a concludere la trattativa, dato che le pretese di Lotito saranno notevolmente più basse.