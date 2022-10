Maignan vuole tornare in campo: la data del rientro

La situazione degli infortunati va migliorando di settimana in settimana e rispetto a verona entro sabato sarà già dimezzata la lista.

Gli occhi di tutti sono però puntati su Mike Maignan, anche per le modifiche in lista Champions dovute al suo infortunio.

L’obiettivo della squadra sarebbe quello di riavere il portiere francese contro la Dinamo Zagabria, partita decisiva per le sorti dei rossoneri nella massima competizione europea.

Rientro Maignan – Può tornare in anticipo?

Questa volontà non vuol dire che il portiere sarà indisponibile per Milan-Monza di sabato, infatti proprio Mike Maignan sta spingendo per poter tornare a disposizione già per l’anticipo di sabato, come riporta il Corriere dello Sport.

Infatti già contro il Verona era disponibile per giocare, ma assieme allo staff ha preferito evitare per non avere ricadute.

Maignan campo rientro

Tatarusanu o Maignan – L’incredibile statistica

Seppur il ritorno di Maignan è atteso con frenesia dai tifosi rossoneri vi è un dato importante da sottolineare.

Il Milan con Tatarusanu ha una media di un goal ogni 64 minuti nelle cinque partite giocate dal portiere rumeno.

Invece con Maignan ad inizio stagione il Milan subiva un goal ogni 81.

Giacomo Pio Impastato