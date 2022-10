Messias sta meglio, ma salta il Chelsea: quando potrebbe rientrare

Dopo la grande vittoria di sabato contro la Juventus, il Milan ha fatto capire di esserci, nonostante le defezioni per gli infortunati e nonostante una settimana difficile per via della pesante sconfitta contro il Chelsea.

Adesso, però, i rossoneri avranno la possibilità di prendersi la rivincita, visto che domani sera i blues atterreranno a Milano, per provare a fare bottino pieno contro gli uomini di Pioli.

A Milanello la concentrazione è alta, non si può sbagliare e mettere in serio pericolo la qualificazione agli Ottavi di Champions League.

Pioli sta studiando le mosse per arginare gli uomini del collega Potter, il quale ha dato nuova linfa ai londinesi.

Dopo la grande lezione tattica data ad Allegri sabato, il mister parmigiano vorrà stupire anche in Europa, quindi, ci si dovrà aspettare, molto probabilmente, qualche opzione particolare nell’undici titolare.

Non farà sicuramente parte del match Junior Messias, il quale potrebbe però rientrare nei prossimi giorni.

Getty Images, Junior Messias

Infatti, stando a quanto riporta questa mattina Tuttosport, il brasiliano, che ha saltato le ultime partite a causa di un risentimento muscolare, proverà a tornare in gruppo nei prossimi giorni.

Niente Chelsea, dunque, per lui, ma il ritorno in campo si avvicina