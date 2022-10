Sei qui: Home » News » Rigore al Chelsea, Salvini non ci sta: che attacco alla Uefa

Milan-Chelsea è stata una delle gare più discusse di questo inizio stagione. Ci troviamo al 17esimo minuto quando tra Fikayo Tomori e Mason Mount scatta il contatto. Il trequartista inglese è a terra, l’arbitro è sicuro: calcio di rigore.

Ma non solo. Per il Milan, oltre il danno anche la beffa. Il direttore di gara si avvicina al centrale rossonero ed estrae il cartellino rosso, in mezzo all’incredulità generale. Inquadrato anche Mike Maignan, che con una smorfia dimostra il suo disappunto con la scelta arbitrale.

Non solo a San Siro, però, è scoppiata la polemica. Sui social i tifosi sono scoppiati dalla rabbia. Perfino Matteo Salvini, noto politico di fede rossonera, sotto un post su Instagram del Milan, con un commento ha mostrato la sua indignazione. “Furto UEFA”, ha dichiarato il leader della Lega.

Tifosi rossoneri in delirio e in rivolta contro questa scelta arbitrale che farà molto discutere anche nei prossimi giorni. Il Milan esce sconfitto da questo match e adesso è chiamato a reagire nel weekend, dove affronterà l’Hellas Verona.

Vittorio Assenza