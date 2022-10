Milan-Juve, Stoichkov a sorpresa: “Meglio Vlahovic di Leao!”

Hristo Stoichkov, Pallone d’Oro nel 1994, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per presentare il match di oggi Milan-Juventus e ha parlato anche della sfida tra i due gioielli delle due compagini: Dusan Vlahovic e Rafael Leao.

“Mi aspetto che a San Siro sia più decisivo Vlahovic. Dusan ha qualcosa in più del portoghese. Dopo i tanti gol con la Fiorentina, il serbo si sta ripetendo nella Juventus. Giocare con Vlahovic? Penso sarebbe piaciuto soprattutto a lui: grazie ai miei assist avrebbe segnato ancora dipiù. Per la mia squadra dei sogni, però, non punterei né su Vlahovic né su Leao, ma soltanto su Romario o Ronaldo il Fenomeno”.