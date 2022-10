Pioli può sorridere, il giocatore ha recuperato: ci sarà col Monza

In casa Milan l’umore non è dei migliori per via del nuovo infortunio che ha colpito Mike Maignan e che potrebbe costringerlo a tornare direttamente nel 2023, dopo il Mondiale in Qatar.

Mondiale, a questo punto, a rischio per il portiere rossonero.

Mister Pioli, dunque, dovrà fare affidamento su Ciprian Tătărușanu e Antonio Mirante per le prossime partite.

Già a partire da sabato, quando a San Siro si presenterà il Monza di Raffaele Palladino.

Kjaer recupera: a disposizione contro il Monza

Getty Images, Simon Kjaer Milan

Buone notizie arrivano da Simon Kjaer. Infatti, il centrale difensivo danese ha superato il problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime partite e dovrebbe essere disponibile contro i brianzoli.

Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, ieri il difensore si è allenato con il resto della squadra.

Kjaer titolare contro la Dinamo Zagabria

Dopo la lesione di basso grado del bicipite femorale, è possibile che Pioli lo utilizzi per una manciata di minuti sabato in campionato, per poi lanciarlo da titolare martedì, quando i rossoneri andranno in Croazia.

Nella sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria mancherà Tomori, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Chelsea.

Possibile dunque che sarà proprio il danese a sostituirlo dall’inizio.