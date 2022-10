Calciomercato Milan, un top club punta Leao: la richiesta dei rossoneri

In casa Milan si guarda con estremo interesse a quelli che potranno essere gli scenari di mercato del prossimo futuro, con un enorme punto di domanda che riguarda il futuro di Rafael Leao.

Nonostante Paolo Maldini abbia tranquillizzato a più riprese l’ambiente rossonero, i tifosi non sono sereni, visto che sull’asso portoghese, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta già nel prossimo mercato di gennaio.

Leao Milan Manchester United

Infatti secondo quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, oltre al Chelsea sempre vigile sulla situazione, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti un’altra eccellente contendente al calciatore ovvero il Manchester United.

La squadra di Ten Haag avrebbe inviato degli osservatori allo stadio San Siro, proprio nell’ultimo match di Champions League dei rossoneri contro il Chelsea, per avere un rapporto completo sull’attaccante. Non sarà facile però per i Red Devils aggiudicarsi il calciatore, vista l’agguerrita concorrenza sia dei blues, ma anche dei cugini del Manchester City.

In caso di mancato rinnovo tra Leao e il Milan, i rossoneri non accetteranno cifre inferiori ai 70 milioni di euro per cedere il talento portoghese.