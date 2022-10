Sei qui: Home » Copertina » Milan-Monza, le formazioni ufficiali: ampio turnover per Pioli

Alle ore 18:00 allo Stadio San Siro andrà in scena il match tra Milan e Monza, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

I rossoneri andranno alla ricerca dei tre punti nella speranza che i due big match in programma domani a Bergamo e a Roma, possano creare condizioni favorevoli per le squadra di mister Stefano Pioli.

Milan Monza Divock Origi

Milan-Monza, turnover per Pioli

I due allenatori, nel frattempo, hanno diramato le formazioni ufficiali. In attacco spazio ad Origi, Rebic sulla sinistra. Riposano Leao e Tonali in vista del match di Champions League in programma martedì sera.

Milan-Monza: le formazioni ufficiali

Questi i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto:

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Dest, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Pobega; Messias, Díaz, Rebić; Origi. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Adli, Bakayoko, Krunić, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão. All.: Pioli.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov, Marí, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disp.: Cragno, Sorrentino; Birindelli, Carboni, Donati, Marlon, Marrone; Bondo, Colpani, Machin, Ranocchia, Valoti; D’Alessandro, Gytkjær, Petagna, Vignato. All.: Palladino.