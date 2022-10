Milan, Pioli con l’infermeria piena: succederà domani!

Archiviata la trasferta di Empoli è tempo di bilanci in casa Milan.

Se da un lato la partita del Castellani ci ha consegnato un Milan mai morto e soprattutto un Rafa Leao in forma clamorosa, dall’altro lato purtroppo ci sono i tre infortuni occorsi ai rossoneri nel corso della partita.

Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer si aggiungono alla già lunghissima lista degli infortunati del Milan, momentaccio quindi per i rossoneri e in particolare per Stefano Pioli che ha la scelta ridotta ai minimi termini in un momento fondamentale della stagione.

Calabria Kjaer Saelemaekers

Nella giornata di domani si farà maggior chiarezza sulla situazione degli usciti anzitempo contro gli azzurri, questo perché verranno effettuati gli esami di rito.

Per Kjaer e Saelemaekers si spera che lo stop sia alquanto breve, mentre per il capitano si prospetta uno stop abbastanza lungo.

Anche le parole di Pioli sul terzino italiano non hanno fatto ben sperare, ma come già detto, domani avremo i risultati definitivi.

Intanto testa al match di mercoledì contro il Chelsea in coppa dei campioni, che ci saprà dire molto sugli uomini di mister Stefano Pioli.

Andrea Mariotti