Milan, Pioli può sorridere: importante recupero in vista del Monza

Con il posto in tasca, nonostante tutto. Nonostante una partenza un po’ così, nonostante un infortunio che lo ha tenuto fermo tra Chelsea e Verona, Charles De Ketelaere sarà ancora al centro del Milan: sabato contro il Monza il candidato numero uno alla maglia da trequartista è lui.

De Ketelaere-Milan, è ora di sbocciare

Il Diavolo ha bisogno di un vero dieci, la fantasia e la velocità di pensiero di De Ketelaere faranno comodo eccome. Il punto è che, perché la miccia si accenda davvero, occorre quella scintilla che finora non si è vista: il potenziale del belga è rimasto solo parzialmente espresso e a trascinare il gruppo ci hanno pensato i soliti noti.

Come in campo contro il Monza?

Con De Ketelaere ritrovato e con a ridosso un’importantissima sfida di Champions, mister Pioli cambierà sicuramente qualcosa nel suo scacchiere. Dubbio Maignan, il francese ancora non al 100% si gioca una maglia da titolare con Tatarusanu. Scelte obbligate in difesa con Gabbia e Tomori al centro e Kalulu e Theo (recuperato) sulle fasce. Bennacer e Tonali sulla mediana, con Messias che è favorito per una maglia da titolare su Diaz. Titolari fissi saranno Giroud e Leao con De Ketelaere alle spalle del francese.