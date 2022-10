Milan si complica l’affare? La Juventus tenta il sorpasso!

Il Milan, nonostante il calciomercato non sia proprio alle porte, sta già pensando a possibili rinforzi per la rosa di Stefano Pioli. Su tutti, il reparto che Maldini sta maggiormente monitorando, è quello della difesa.

Negli scorsi mesi, infatti, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni, insieme alla Roma, allo Spezia per Kiwior, difensore polacco classe 2000 autore di un’ottima stagione fin qui.

Come detto, nei mesi scorsi il Milan ha chiesto informazioni al club ligure ma, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sembra la Juventus, adesso, a voler far sul serio per il difensore centrale.

Il club bianconero ha la necessità di rifondare la difesa e avrebbe messo gli occhi sul difensore polacco. Dallo Spezia non sono arrivate preclusioni a parlare di questo affare ma la cifra che chiede per far partire il suo gioiellino è intorno ai 10 milioni di euro.

Nei prossimi mesi, dunque, vedremo se le big del campionato italiano tenteranno l’affondo per il difensore che sta stupendo in questa stagione