Il Milan si gioca tutto a Zagabria, autorità croate vigili: il motivo

E’ il giorno di Dinamo Zagabria-Milan e, come ben sappiamo, i rossoneri si giocheranno una parte di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Per gli uomini di Stefano Pioli è vietato sbagliare. Esiste un solo imperativo: vincere. E ovviamente non può che esserci tanta attesa, sopratutto da parte dei tifosi rossoneri.

Milan Tifosi Zagabria

Previsti oltre 1000 tifosi rossoneri, ma le autorità sono avvisate

Secondo quanto riportato dal Corrriere Dello Sport, a Zagabria ci saranno oltre 1000 tifosi pronti a sostenere il Milan: per l’esattezza è prevista la presenza di 1200-1500 supporter rossoneri.

Occhio, però, perché dopo quanto accaduto all’andata in quel di Milano c’è abbastanza tensione in quel di Zagabria. E’ stato segnalato, infatti, che le autorità croate monitoreranno la situazione fin dal mattino e faranno arrivare il gruppo di tifosi del Milan allo stadio a ridosso del calcio d’inizio.

L’obiettivo delle autorità è ovviamente quello di non far creare scontri tra le due tifoserie e proprio per questo scorteranno i supporter rossoneri allo stadio a pochi minuti dall’inizio della gara.

Nicola Morisco