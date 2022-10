Sei qui: Home » News » Nuovo stadio, rivoluzione in arrivo: prevista una copertura speciale!

Continua lo sviluppo del progetto che porterà alla nascita di una nuova casa per Milan e Inter. Secondo quanto riferito da Tuttosport, ieri al Politecnico di Milano è andato in scena il terzo incontro del dibattito pubblico per continuare a parlare proprio del tema stadio.

Il progetto, presentato dagli architetti dello studio Populous, è caratterizzato da un dettaglio molto particolare, ovvero quello che riguarda la copertura.

Si tratta infatti di una struttura definita a ruota di bicicletta, già usata in Europa su impianti di nuova generazione.

Stadio Stoccarda

Questo è uno degli esempi più brillanti. Si tratta della casa dello Stoccarda, la Mercedes Benz Arena, contraddistinta proprio dalla copertura a “ruota di bicicletta”.

Il motivo della scelta è evidente: oltre ad essere una struttura facile da montare e smontare, è leggera e garantisce un’ottima insonorizzazione generale, il che rende il clima ancor di più caldo e passionale.

Ancora non è nulla di ufficiale, ma gli architetti sembrano ben intenzionati proprio verso questa soluzione.