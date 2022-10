Sei qui: Home » News » Paura per la famiglia di Theo Hernandez: svaligiata casa con moglie e figlio nell’appartamento

Continuano le rapine ai danni di calciatori, infatti negli ultimi mesi sono aumentati i casi di furti nelle case dei giocatori più importanti di tutto il mondo, spesso coinvolgendo anche i familiari.

Ultima vittima come riportato da Sportmediaset, è Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan tornato da poco in campo da un infortunio.

Rapina Theo Hernandez – Cosa è successo?

Nella serata di ieri la villa del terzino francese, a Cassano Magnago, in privincia di Varese, è stata presa di mira da una banda di delinquenti che ha svaligiato la casa di Theo Hernandez portando via una refurtiva da migliaia di euro.

Paura Theo Hernandez

Presenti durante la rapina la moglie col figlio

Al momento della rapina presenti in casa la moglie Zoe Cristofoli e il loro primogenito Theo Junior di appena sei mesi, il giocatore rossonero non era invece presente in casa.

L’indagine è stata affidata ai carabinieri che, dopo aver parlato con la moglie per raccogliere testimonianze, stanno controllando le telecamere di sicurezza.

Giacomo Pio Impastato