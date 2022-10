Milan-Monza, la vittoria è un capolavoro di Pioli: la mossa vincente!

Il Milan chiude la pratica Monza molto agevolmente, uscendo da San Siro da vincitore. Migliore in campo un Brahim Diaz fuorviante, ma prestazione di squadra davvero superlativa, con un 4-1 sontuoso nei confronti dei brianzoli.

Inutile la punizione super di Filippo Ranocchia, che ha provato ad accorciare le distanze portando il risultato temporaneamente sul 3-1, prima che Rafael Leao chiudesse definitivamente il match su assist di un mega Theo Hernandez.

Stefano Pioli, Milan

La mossa vincente di Pioli anti-Monza!

Ad agevolare la vittoria del Milan, scrive il Corriere dello Sport, anche i cambi di Stefano Pioli, che nel secondo tempo ha scelto di sostituire l’acciaccato Sergiño Dest con Pierre Kalulu, schierando una difesa a tre. La mossa è stata vincente ed ha permesso anche i due gol di Divock Origi e Rafael Leao, che hanno messo la parola ‘fine’ sul match.

Milan, cosa filtra per la Dinamo Zagabria

I rossoneri adesso dovranno affrontare la Dinamo Zagabria in Champions League. Dati gli infortuni di Davide Calabria e Alessandro Florenzi, a cui bisogna aggiungere l’affaticamento di Sergiño Dest, è probabile che Pioli opti nuovamente per schierare Kalulu a destra, trasformando la difesa a 3 in fase offensiva.

Vittorio Assenza