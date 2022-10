Pioli: “Non dobbiamo pensarlo contro il Salisburgo!”

Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport dopo la netta vittoria di questa sera da parte del Milan contro la Dinamo Zagabria, vittoria che aumenta le possibilità di passaggio del turno agli ottavi di Champions League.

Le parole di Pioli dopo Dinamo Zagabria-Milan:

“Siamo contenti di giocarci col Salisburgo a San Siro la qualificazione agli ottavi. Dispiace solo non averlo fatto prima. In Serie A avremmo meritato qualche punto in più, ad esempio col Napoli. Sapremo affrontare questa partita sapendo che dobbiamo giocare da Milan, non dobbiamo pensare che basterà un pareggio. Mi porto a casa tante situazione positive, ma anche situazioni in cui dobbiamo fare meglio. La crescita dei singoli fa crescere il collettivo. Credo che la partita bivio sarà quella contro il Salisburgo in quanto decisiva”.

Il mister del Diavolo è poi intervenuto anche ai microfoni di Milan Tv:

“Non era facile, anche l’inizio non lo è stato. Una volta difeso meglio siamo riusciti ad essere molto pericolosi. Sicuramente merito ai miei giocatori ma adesso il vero step per la Champions sarà la prossima partita. Adesso dobbiamo riportarci con concentrazione e volontà sul campionato. Il segreto è il lavoro di squadra, di un gruppo di giocatori che ha molto a cuore il lavoro. Diamo sempre il massimo. Io ho tanti giocatori di talento a disposizione, cerco sempre di sfruttare le loro qualità”.