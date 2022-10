Rammarico Giroud: “Potevamo farne di più! Il mio consiglio a De Keteleare”

Oliver Giroud, attaccante del Milan e autore della terza rete dei rossoneri questa sera contro la Dinamo Zagabria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

Vittoria del Milan contro la Dinamo Zagabria, il commento di Giroud

Giroud e Leao

“È una grande vittoria, abbiamo preparato bene questa partita. Volevamo iniziare bene, con una grande voglia di fare pressing ed essere efficaci lì davanti. Potevamo segnare più gol, ma resto comunque contento del risultato. Oggi era il momento giusto per fare questo tipo di partita e mostrare la nostra quantità, determinazione e di andare avanti in Champions. Il portiere avversario mi conosceva bene, ho giocato tante partite contro di lui. Se non ci fosse stato avremmo fatto 7/8 gol, ho provato fino alla fine di fare doppietta, ma ha fatto grandi parate. Avevo bisogno di questo gol per prendere fiducia, mi sono senito bene e sono contento per la squadra. Consiglio a De Ketelaere? Sì, serve fiducia. I giovani hanno risposto bene”.