Referendum, per il nuovo stadio di Milan e Inter? Sala non ha dubbi!

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto nel primo pomeriggio a “Partecipazione alla polis: tra mito e realtà”, evento tenutosi a Roma. Sala ha avuto anche occasione di parlare del nuovo stadio di Inter e Milan. Di seguito quanto evidenziato:

“Conto davvero molto dibattito pubblico, penso che possa conferire nuovamente un ordine alla discussione, oltre che permettere a tutte le persone di intervenire e porre fine alla discussione. Il ricorso ad un referendum? Per me è un caso estremo, spero con tutto me stesso che il dibattito pubblico possa essere una soluzione alternativa, altrimenti tutto prederebbe poi di significato.

FOTO: Getty – Giuseppe Sala

Sono positivo su questo passaggio, ritengo che per noi potrà essere tanto utile quanto necessario. Bisogna porre fine a questa discussione con il fatto che la giunta darà il suo consenso al progetto.

A quel punto, poi, ci saranno due passaggi importanti che verrannon dopo: prima il progetto esecutivo, quindi la conferenza dei servizi a livello regionale (ci sarà anche una parte commerciale da tenere in considerazione). In un secondo momento si andrà in consiglio comunale – che aveva già espresso la sua posizione – e questo prenderà di nuovo la sua decisione“.