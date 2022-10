Sei qui: Home » Copertina » Non solo Leao: la Champions sblocca un altro rinnovo in casa Milan

A due giorni dalla vittoria esterna contro la Dinamo Zagabria, in casa Milan l’umore è ancora alle stelle ed è giusto sia così.

I rossoneri hanno riaperto il discorso qualificazione agli ottavi dopo che il cammino si era complicato per via della doppia sconfitta contro il Chelsea.

Adesso serve veramente poco per passare il girone. Basterebbe un pareggio casalingo contro il Salisburgo all’ultima giornata e poi i rossoneri potranno veramente esultare, sia per l’obiettivo raggiunto e sia per il bene che farà alle casse della società arrivare tra le prime sedici d’Europa.

Sul tavolo il rinnovo di Bennacer

Con la probabile qualificazione agli ottavi i rossoneri avranno più disponibilità finanziaria, dunque.

Disponibilità finanziaria da utilizzare per blindare alcuni giocatori cardine della squadra. Non solo Rafaela Leao ma, come sottolinea Il Corriere dello Sport, Ismaël Bennacer.

Il centrocampista algerino, così come l’attaccante portoghese, ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

Per trattenerlo servirebbe uno sforzo economico importante da parte della società. Ecco, quindi, che l’approdo gli ottavi darà una grossa mano per investire sui propri talenti e proseguire a far bene in Italia ma anche in Europa.