Tutto fermo per il rinnovo di Leao: il Milan prepara le prossime mosse

Sulla scia dello straordinario scudetto conquistato la scorsa stagione, anche quest’anno il Milan ha ripreso da dove aveva lasciato.

Il secondo posto in Serie A – dove al momento a far la differenza è solo lo scontro diretto perso contro il Napoli – e quello in Champions League, dove i rossoneri sono padroni del proprio destino, testimoniano senz’altro la bontà della stagione disputata fino ad ora.

Da giorni e giorni, per non dire settimane, impazza il toto-rinnovo di Rafael Leao, al momento ancora molto lontano.

Rinnovo Leao, è ancora tutto fermo

Il contratto di Leao con il Milan, è bene ricordarlo, scadrà il 30 giugno 2024. Stando a quanto riporta TMW, dopo l’incontro saltato tra la società rossonera e l’entourage del giocatore, non si è più mosso nulla da entrambe le parti.

La volontà del portoghese è quella di restare a Milano, su questo ci sono pochi dubbi. Il problema prinicpale è stato il cambio di agente, dato che con Mendes si sarebbe probabilmente già chiusa da un pezzo la questione.

Ulteriori novità sono ora attese entro metà novembre, vale a dire prima dell’inizio del Mondiale. A quel punto, se non dovessero esserci altre notizie, non sarebbe da escludere l’ipotesi cessione. Certamente non a gennaio, ma a giugno potrebbe diventare una possibilità molto calda.