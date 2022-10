Sconcerti non ha dubbi: “Il Milan ha due problemi evidenti!”

La sconfitta di ieri sera crea qualche allarmismo in casa Milan. La qualificazione agli Ottavi di Finale, seppur ancora alla portata, si mette leggermente in salita. Inoltre, le imminenti sfide (Juventus in campionato e ancora Chelsea in Champions League) destano preoccupazioni, viste anche le importanti assenza per infortunio.

A parlare del momento dei rossoneri e dei vari problemi scaturiti nella partita contro i blues, ci pensa Mario Sconcerti, nella solita rubrica di Calciomercato.com, Un cappuccino con Sconcerti.

Il giornalista mette in evidenza quelli che sono i problemi della squadra di Pioli.

Getty Images, Mario Sconcerti

Le parole

Secondo Sconcerti, uno dei problemi principali è l’assenza di Theo Hernandez: “Nel Milan l’assenza più pesante è stata quella di Theo perché è l’uomo che apre lo spazio alto in cui Leao comincia a guadagnare metri“.

Dopodiché, parla di problema strutturale: “C’è stato anche un problema strutturale. Il Milan a grandi livelli è in difficoltà fisica a centrocampo, ha perso tutti i contrasti e molti palloni di testa. I motivi sono due: il più importante è la non condizione di De Katelaere che costringe tutto il gioco all’inferiorità numerica. Il secondo motivo è più fine, ma sempre tecnico: quando il Milan trova un avversario senza un regista chiaro, con i due mediani in linea e un trequartista venti metri più avanti, Bennacer viene chiuso da due avversari”.