Si accende la concorrenza per il giovane attaccante: piace anche al Milan!

Nel giorno della sua 150° panchina con i rossoneri, Stefano Pioli sfiderà l’Hellas Verona in un Bentegodi stracolmo di tifosi.

I padroni di casa, reduci da un periodo altalenante, sono alla ricerca della loro identità in questa stagione, mentre il Milan, dopo aver smaltito la discussa sconfitta contro il Chelsea, deve continuare la corsa alla vetta della classifica, guidata per ora da Napoli e Atalanta.

Il Diavolo, inoltre, non perde una gara in trasferta dal novembre dello scorso anno, quando la sconfitta arrivò nel match contro la Fiorentina, che si impose con il risutato finale di 4-3.

Milan Brereton Diaz Calciomercato

OCCHI SUL MERCATO

Se l’obiettivo di tecnico e giocatori è quello di confermarsi forti sul campo, dopo l’incredibile cavalcata scudetto della stagione passata, gli occhi degli uomini del mercato del Milan restano sempre vigili sul calciomercato.

Gennaio e la sessione invernale di riparazione sono ancora lontani, ma non è mai troppo presto per puntare nuovi obiettivi e, non a caso, il nome ora accostato al club è quello di Brereton Diaz, attaccante cileno in forza al Blackburn.

Come spiega il quotidiano andaluso Estadio Deportivo, sul classe ’99, in scadenza di contratto nel 2023, ci sarebbe già forte concorrenza, con il Siviglia attualmente in prima linea.

Gabriella Ricci