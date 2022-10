Thiaw svela un curioso siparietto con i tifosi: “È successo anche in Germania”

Malick Thiaw, difensore arrivato in estate al Milan dallo Schalke 04, ha esordito con i colori rossoneri la scorsa domenica contro il Verona, mettendo in campo una grande prestazione. Due super salvataggi, uno sulla linea che hanno poi portato a far vincere Pioli e la sua squadra.

Il nazionale tedesco ha concesso un’intervista ai microfoni di SportMediaset, commentando la sua grande prestazione:

Super prova in Verona-Milan, le parole di Thiaw sul suo esordio

“I due salvataggi contro il Verona? È stato un momento di orgoglio per me. Ero appena entrato in campo, è stato tutto molto veloce. Sono entrato in campo e ho pensato ad aiutare la squadra per continuare a vincere la partita. Poi è andata bene, abbiamo vinto e sono stato molto felice del mio debutto. I tifosi mi hanno dedicato il coro? È stato molto molto divertente. Anche qualche giocatore in Germania la cantava per me qualche volta come scherzo, ma è un canzone carina”.

Verona-Milan

In Milan-Monza il giocatore non partirà dal 1′, ma gli potrebbe essere riservato un altro spezzettone di gara dall’allenatore toscano.