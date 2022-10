Torino infuriato: il gol di Messias era da annullare? Marelli non ha dubbi

Il gol del 2-1 del Milan ha scatenato le polemiche da parte del Torino e della sua panchina, portando anche all’espulsione a Ivan Juric dopo qualche parola di troppo rivolta all’arbitro. A giudicare l’intervento è stato il commentatore arbitrale Luca Marelli:

“La spinta è molto evidente, Messias è in ritardo e appoggia entrambe le mani sulla schiena dell’avversario. Mi aspetto un richiamo da parte del VAR per l’on field review. A mio avviso la rete è irregolare perché c’è fallo sul difensore del Torino”.

Sicuramente se ne parlerà molto anche nel post partita: la spinta di Messias effettivamente c’è, ma il direttore di gara sembra avere giudicato l’azione come un intervento non da VAR, ma da campo. I rossoneri con questo risultato perderebbero molti punti dopo le vittorie di Napoli e Inter che in questo caso sorriderebbero. La squadra di Pioli è sembrata stanca, complice la prestazione del Diavolo in settimana contro la Dinamo Zagabria. Vitale sarà anche la partita in Champions contro il Salisbrugo, nel caso di pareggio o vittoria il club di via Aldo Rossi sarebbe qualificato agli ottavi.