ULTIM'ORA- Tegola per Pioli, out contro l'Empoli: risentimento muscolare

Forfait in extremis per il Milan. Come riportato da calciomercato.com, Junior Messias non è partito con il resto della squadra. Non sarà a disposizione per la sfida contro l’Empoli di questa sera al Castellani.

L’esterno offensivo ex Crotone avrebbe accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Bisognerà attendere eventuali esami strumentali per capire l’entità del problema.

Nessun ballottaggio dunque su quella corsia per Stefano Pioli. Agirà Alexis Saelemaekers sulla fascia destra nel classico 4231 rossonero.

Si allunga dunque la lista delle assenze. Mike Maignan e Theo Hernández verranno sostituiti da Ciprian Tătărușanu tra i pali e Fodé Ballo-Touré nel ruolo di terzino sinistro della difesa a quattro.

Nel cuore della retroguardia, l’unico dubbio è sul compagno di reparto di Fikayo Tomori: ballottaggio tra Pierre Kalulu e Simon Kjær. In mediana ci sarà Tommaso Pobega, sulla trequarti giocherà Alexis Saelemaekers con Charles De Ketelaere e Rafael Leão alle spalle del confermatissimo Oliver Giroud. In panchina si rivede Ante Rebić.