A sorpresa, l’ex Milan torna in campo: la squadra

Certe volte non è facile dire addio al calcio. Sono sempre di più gli ex giocatori che, anche a distanza di anni dal ritiro, decidono di rimettersi in gioco in realtà minori.

Tra gli ultimi c’è stato sicuramente Borja Valero, ex centrocampista di Fiorentina ed Inter che, dopo aver annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato, è tornato in campo con la maglia del Lebowski, squadra di dilettanti di Firenze.

Ex Milan, Matri torna in campo: ripartirà dalla seconda categoria

Adesso anche un’altro vecchio protagonista della Serie A è pronto a rimettersi gli scarpini. Si tratta di Alessandro Matri che, a 38 anni e a distanza di due anni dall’annuncio del suo ritiro, giocherà con il Graffignana 2013.

Matri Graffignana

L’ex attaccante di Milan e Juventus ha infatti annunciato, attraverso due storie Instagram condivise poi dalla sua nuova società, che tornerà in campo nella Seconda Categoria della Lombardia.

Il Graffignana 2013 si trova attualmente al terzultimo posto in classifica in piena zona play-out. Ma con un bomber da oltre 100 gol tra i professionisti, è facile immaginare una repentina risalita.