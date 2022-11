Verso Cremonese-Milan, tegola per Alvini: tre calciatori a rischio

In occasione della quattordicesima giornata di Serie A, il Milan di Stefano Pioli affronterà la Cremonese in trasferta. Dopo la vittoria arrivata ieri contro lo Spezia, per i rossoneri ovviamente l’obiettivo è quello di portare a casa altri 3 punti sopratutto in vista della sosta per il Mondiale. Tuttavia, però, non sarà facile a Cremona dove c’è una squadra pronta a tutto pur di conquistare la prima vittoria in campionato.

Alvini Milan Cremonese

Problemi per Alvini

Dopo il pareggio per 2-2 arrivato contro la Salernitana, la Cremonese in vista della super sfida contro il Milan non dovrà fare a meno di nessun calciatore squalificato. Nelle ultime ore, però, per mister Alvini dall’infermeria non arrivano di certe delle notizie positive. A quanto pare, infatti, tra oggi e domani il tecnico dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche di tre calciatori infortunati: stiamo parlando di Radu, Chiriches e Dessers.

Non ci resta, dunque, che aspettare e capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore e se Alvini e la sua Cremonese riuscirà a recuperare tutti in occasione della gara con i rossoneri.

Nicola Morisco