Attento Milan, due club inglesi si inseriscono nella corsa a Kiwior

Manca più di un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato, ma sono già tanti i nomi accostati ai club di Serie A.

Finito anche nel mirino di Juventus e Roma, è il difensore dello Spezia Jakub Kiwior il nuovo profilo associato al Milan, che si sta godendo alcuni giorni di riposo prima del ritiro a Dubai.

La valutazione del giocatore è di fatto molto alta, e giusto qualche giorno fa sono arrivate a riguardo anche le dichiarazioni del ds Eduardo Macia, che ha detto di non aver né incontrato né sentito le dirigenze di nessuna squadra: “Ho letto di Juventus, Milan e Inter interessate, ma per ora noi non abbiamo sentito nessuno“.

Maldini Massara Milan

Sirene inglesi per Kiwior: anche Tottenham e West Ham su di lui

Tuttavia, come riferito dal quotidiano spagnolo As, anche alcuni club esteri hanno palesato il loro interesse per il giovane difensore polacco, impegnato al Mondiale con la sua nazionale.

Nello specifico, si tratta di West Ham e Tottenham in Premier League, anche se pare che su di lui ci sia anche il Villarreal di Setién.

Gabriella Ricci