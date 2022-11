Attento Milan, nuova pretendente per Leao: offerta a gennaio!

Il Real Madrid ha messo gli occhi su dei giocatori della Serie A: secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo spagnolo Sport, infatti, i Blancos starebbero cercando un vice Benzema, quest’anno più volte ai box a causa di continui infortuni. Nel taccuino della dirigenza di Florentino Perez figurano i nomi Rafael Leao e Lautaro Martinez per i quali sarebbe pronta un’offerta. Nel caso di Leao la trattativa potrebbe essere più agevole data la situazione contrattuale.

L’attaccante del Milan non è ancora riuscito a trovare un accordo con la dirigenza del Milan per il rinnovo del contratto. Quest’ultima, dal canto suo, aveva intenzione di chiudere la trattativa trovando un accordo prima della partenza del calciatore con il suo Portogallo in Qatar dove si appresta a giocare i prossimi Mondiali. Lo stesso Maldini qualche giorno fa confermò questa volontà, poi però mai conclusa.

Leao

La decisione da parte di Leao di cambiare agente ha rallentato i tempi poiché sono dovuti riiniziare i discorsi. I tifosi sperano che una volta tornato a Milano la situazione si possa sistemare, che non lasci i rossoneri per approdare in una squadra estera o che non si verifichi un caso simili a quelli passati con Donnarumma, Calhanoglu e Kessié. Rafa è fin troppo importante per questa squadra, il Diavolo dovrà fare uno sforzo in più.