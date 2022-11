Sei qui: Home » News » Bennacer come Tonali e Tomori: tutti i dettagli del nuovo contratto

Negli ultimi mesi il Milan ha sistemato diverse questioni relative ai contratti di molti titolari della rosa di Stefano Pioli. Resta da delineare la situazione Leao, il portoghese va in scadenza nel 2024, come lui anche Ismael Bennacer.

Per l’ex Empoli questa sosta potrebbe essere il giusto periodo per trovare l’accordo definitivo per il prolungamento del contratto con il club rossonero. La dirigenza meneghina, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già messo sul piatto la propria offerta.

Ismael Bennacer Milan

Milan-Bennacer: ingaggio triplicato

Per Ismael Bennacer sarebbe pronto un ingaggio triplicato, da 1,5 milioni di euro percepiti attualmente potrebbe passare a 4. Il centrocampista potrebbe seguire invece Kalulu, Tomori e Tonali per quanto riguarda la durata dell’accordo, anche per lui infatti il nuovo legame potrebbe chiudersi il 30 giugno 2027.

Sempre presente

L’algerino è un elemento fondamentale per mister Pioli, nel corso di questa stagione è sceso in campo in 21 occasioni, senza saltare un match tra Serie A e Champions League. Insieme a Tonali forma uno dei reparti più completi dell’intero campionato.